В МЗС підтвердили, що зустріч у "нормандському форматі" зірвалася

За словами речниці відомства, ймовірність того, що ця зустріч відбудеться, дорівнює нулю.

Зустріч міністрів закордонних справ у форматі «нормандської четвірки» сьогодні не відбудеться.

Читайте такожНа полях Мюнхенської конференції готують зустріч "нормандської четвірки"Про це кореспонденту УНІАН підтвердила речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

«Ймовірність того, що ця зустріч відбудеться, дорівнює нулю», - сказала вона.

Як раніше повідомляв УНІАН з посиланням на власні джерела, зустріч не відбулася через те, що у російської сторони в суботу не знайшлося для цього вільного часу.

Спочатку зустріч у «нормандському форматі» на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки планувалася на 18.00 16 лютого. Проте згодом з’ясувалося, що зустріч не відбудеться, бо на неї не встигає прибути німецька делегація.

Ввечері в п‘ятницю міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив переконання, що зустріч відбудеться якщо не 17 лютого, то найближчим часом.