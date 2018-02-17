В МЗС підтвердили, що зустріч у "нормандському форматі" зірвалася

19:18, 17 лютого 2018
Політика
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УНИАН

Читайте такожНа полях Мюнхенської конференції готують зустріч "нормандської четвірки"Про це кореспонденту УНІАН підтвердила речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

«Ймовірність того, що ця зустріч відбудеться, дорівнює нулю», - сказала вона.

Як раніше повідомляв УНІАН з посиланням на власні джерела, зустріч не відбулася через те, що у російської сторони в суботу не знайшлося для цього вільного часу.

Спочатку зустріч у «нормандському форматі» на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки планувалася на 18.00 16 лютого. Проте згодом з’ясувалося, що зустріч не відбудеться, бо на неї не встигає прибути німецька делегація.

Ввечері в п‘ятницю міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив переконання, що зустріч відбудеться якщо не 17 лютого, то найближчим часом.

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Теги: #Клімкін#зустріч#нормандський формат