Клімкін: наступного разу на зустріч в "нормандському форматі" прибудуть глави МЗС чотирьох країн (відео)

Глава МЗС України повідомив про підсумки поїздки до Мюнхена. Крім цього, він уточнив, що запланована зустріч зірвалася через німецьку делегацію.

Наступного разу в зустрічі в «нормандському форматі» братимуть участь міністри закордонних справ чотирьох країн: Німеччини, Франції, Росії та України.

Читайте такожВ МЗС підтвердили, що зустріч у "нормандському форматі" зірваласяПро це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін у "Твіттері". «Близько 20 зустрічей, приємних і не дуже, та багато снігу в Мюнхені – такий головний підсумок Мюнхенської конференції. Щодо зустрічі у «нормандському форматі» – наступного разу будемо збирати всіх міністрів, інакше щось йде не так. Цього разу - у німецької делегації», – написав він.

Як повідомляв УНІАН, зустріч глав МЗС у «нормандському форматі» на полях Мюнхенської конференції з безпеки цього разу не відбулася.

Спочатку вона планувалася на 18.00 16 лютого. Проте згодом з’ясувалося, що зустріч не відбудеться, бо на неї не встигає прибути німецька делегація.

Вчора ввечері міністр закордонних справ України Клімкін висловив переконання, що зустріч відбудеться якщо не 17 лютого, то найближчим часом.