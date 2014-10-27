Понад 70 тисяч ув’язнених проголосували на виборах

Про це повідомляє прес-служба ДПтС.

Як зазначили у прес-службі, за процесом волевиявлення на спеціальних дільницях спостерігали майже 700 офіційних спостерігачів, 86 представників іноземних держав та міжнародних організацій, які відали 33 установи. Під час виборів народних депутатів України на виборчих дільницях при 48 установах кримінально-виконавчої системи побувало 156 журналістів від 78 засобів масової інформації.

Читайте такожЯвка склала 52.45% - дані ЦВК зі 195 округів«Надзвичайних подій у підпорядкованих установах виконання покарань і слідчих ізоляторах у період голосування не допущено. Наразі усі установи працюють у штатному режимі, стан правопорядку і безпеки в них контрольований», - говориться в повідомленні.