У Держдумі готові співпрацювати з новою Радою

Про це заявив голова комітету палати у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Слуцький, повідомляє ТАСС.

"Ми поважаємо вибір тих, хто взяв участь у голосуванні", - зазначив він.

Читайте такожУ Донецькій області в ніч після виборів пройшла спокійно Голова комітету ще раз підкреслив, що Росія поважає вибір тих, хто взяв участь у голосуванні". "Ми не виключаємо можливості співпраці з тими депутатами Верховної ради, які будуть налаштовані на конструктивну взаємодію з Росією в двосторонньому форматі або на міжнародних парламентських майданчиках", - сказав Слуцький.