У Держдумі готові співпрацювати з новою Радою
09:42, 27 жовтня 2014Політика
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У Держдумі поважають вибір тих, хто взяв участь у голосуванні на минулих напередодні виборах у Верховну Раду.
REUTERS
Про це заявив голова комітету палати у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Слуцький, повідомляє ТАСС.
"Ми поважаємо вибір тих, хто взяв участь у голосуванні", - зазначив він.
Читайте такожУ Донецькій області в ніч після виборів пройшла спокійно Голова комітету ще раз підкреслив, що Росія поважає вибір тих, хто взяв участь у голосуванні". "Ми не виключаємо можливості співпраці з тими депутатами Верховної ради, які будуть налаштовані на конструктивну взаємодію з Росією в двосторонньому форматі або на міжнародних парламентських майданчиках", - сказав Слуцький.
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