На нинішніх виборах зафіксували менше правопорушень, ніж у 2012 році - ОПОРА

На парламентських виборах, які відбулися 26 жовтня, Громадянська мережа ОПОРА зафіксувала менше правопорушень, ніж на виборах у 2012 році. Такі дані містяться у звіті, представленому організацією на прес-конференції в УНІАН.

"Якщо порівняти динаміку і тип порушень на останніх чергових виборах 2012 року і позачергових виборах у п'яти проблемних округах 2013 року, то спостерігачі констатують зменшення фактів контрольованого голосування і спроб шахрайства в день виборів", - говориться у звіті, переданому журналістам.

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За даними ОПОРИ, спостерігачі 26 жовтня зафіксували безліч порушень на виборах. Зокрема, у 13% округів зафіксовані спроби видавати бюлетені без паспортів, у 7% були виявлені сторонні особи в округах, у 6% - спостерігалися спроби незаконного голосування. Також спостерігачі ОПОРИ зафіксували спроби винесення бюлетенів за межі округів (4%), порушення таємниці голосування (3,9%), фотографування виборчого бюлетеня (2%), спроби вкидання пачки бюлетенів (1,8%), а також роздачу грошей і подарунків виборцям (1,5%).

Незважаючи на зменшення впливу адміністративного ресурсу і підкупу виборців, ОПОРА наполягає на розслідуванні правоохоронними органами всіх фактів, зафіксованих спостерігачами і журналістами.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. За даними Центральної виборчої комісії, явка виборців становила 51,87%.

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За результатами Національного exit-poll Блок Петра Порошенко набрав 23%, «Народний фронт» - 21,3%, «Самопоміч», - 13,2%, «Опозиційний блок» - 7,6%, Радикальна партія - 6,4%, ВО «Свобода» - 6,3%, ВО «Батьківщина» - 5,6%.