Прокуратура розслідує зловживання чиновників Дніпропетровської ОДА на виборах до ВР у 2012 році

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури.

«Встановлено, що зазначені особи, протягом жовтня 2012 року, під час підготовки та проведення виборів до Верховної Ради України, використовуючи своє службове становище, під загрозою подальшого незаконного звільнення з займаних посад, примушували керівників медичних установ та закладів Дніпропетровської області, де були розташовані виборчі дільниці, забезпечити будь-яким чином одержання значного відсотку голосів виборців, необхідного для перемоги кандидатів від «Партії регіонів», - йдеться у повідомленні прокуратури.Читайте такожПрокурор Дніпропетровської області подала у відставку

Після виборів, за втручання службових осіб ОДА, кілька керівників медичних установ та закладів, які «не виконали завдання по отриманих голосах виборців», було незаконно звільнено з займаних посад.

Стан досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем) перебуває на особистому контролі прокурора Дніпропетровської області.

Як повідомив на брифінгу 24 березня заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов, одним з фігурантів зазначеного кримінального провадження є начальник управління охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА.