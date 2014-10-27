Під Маріуполем йде бій: сили АТО підбили танк бойовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Сьогодні зранку, о 8.15, на Маріупольському напрямку почався обстріл позицій сил АТО на лінії Павлопіль - Гнутове. Обстріл вівся з мінометів і танків. Наші військові успішно відбили атаку та підбили танк, який терористи одразу покинули на полі бою", - сказав Лисенко.

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Він зазначив, що з установок «Град» бойовики обстріляли взводні опорні пункти сил АТО поблизу села Нікішине Донецької області та села Міус Луганської області.

За словами Лисенка, за минулу добу зафіксовано три випадки застосування безпілотників у районах активних операцій та обстрілів терористів: неподалік Сартани на півдні Донецької області та біля Трьохізбенки і Новоайдара Луганської області.