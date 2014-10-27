Філатов звинуватив київську владу у зливанні Дніпропетровщини Опозиційному блоку

Київська влада продовжує "зливати" Дніпропетровський регіон так званим опозиціонерам.

Про це повідомив заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.

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"У Кривому Розі, Новомосковську, Павлограді продовжують затримувати підрахунок голосів. Встановлено численні факти: підкупу виборців, фальсифікацій, фотографування бюллютеней на мобільні телефони", - пише він.

Філатов заявляє, що на дані правопорушення прокуратура ніяк не реагує, а прокурор Федик просто не відповідає на телефонні дзвінки.

"На всі наші сигнали в АП нам відповідають: "Не треба драматизувати ситуацію", - зазначив він.

Заступник голови повідомив, що перед виборами було "зливання" конфіденційної інформації з Пенсійного Фонду. Колишній віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул зі своїм підписом адресно розіслав малозабезпеченим лист з "обіцянкою" підняти пенсії.

"Ми змогли провести по мажоритарці Яроша, його заступника Денисенка. Я переміг з розгромним рахунком. І тут же у наших районах лідирує ОБ (партія "Опозиційний блок" - прим. УНІАН)! Скажіть, як таке може бути?" - пише політик.

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Філатов також підкреслив, що Адміністрація Президента за кілька місяців не призначила ні одного голову РДА.

"Нам кілька місяців не дають можливість навести лад у прикордонних районах Донбасу, ріжуть всі кадрові призначення. Під час виборчої кампанії БПП робив нам все всупереч", - каже він.

Борис Філатов нагадав, що за побиття демонстрантів 26 січня у Дніпропетровську також ніхто не був покараний.