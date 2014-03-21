Заступник держсекретаря США під час візиту в Дніпропетровськ не побачила ні антисемітів, ні екстремістів

„Я тут побачила українців”, - зазначила Шерман.

Шерман повідомила, що сьогодні вона також зустрічалася з найбільшою єврейською спільнотою в Україні у дніпропетровському центрі „Менора” „для того, щоб запитати, чи правдиві питання антисемітизму для нового уряду”.

„Я почула, що це неправда. Насправді я почула, що всі в Дніпропетровській області мають рівні права і є відповідальними громадянами, які працюють з губернатором і його командою для кращого майбутнього”, - зазначила Шерман.

За її словами, „є багато людей, які говорять про багатьох жахливі речі, які відбуваються по всій Україні".

„Але зараз я бачу тільки спільне бажання українського народу кращого, демократичного майбутнього”, - заявила Шерман.

За її словами, США з радістю підтримують Україну на шляху до цього майбутнього і вірять в цілісну суверенну країну.

Шерман також повідомила, що санкції США щодо російських громадян і організацій будуть продовжені, щоб сказати Росії про деескалацію та необхідність поважати право.

„Президент і державний секретар послали мене сюди, щоб продемонструвати нашу солідарність і підтримку українського народу в цей важкий час. Очевидно, перед країною стоять великі виклики, в першу чергу щодо безпеки, політичні та економічні виклики. США хочуть висловити свою підтримку Україна в подоланні перешкод, щоб пройти шлях до прозорих президентських виборів 25 травня”, - зазначила Шерман.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов призначив Ігоря Коломойського головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації, звільнивши з цієї посади Дмитра Колеснікова.

Раніше Коломойський заявив, що в умовах неприкритої військової агресії з боку Росії і зростання сепаратиских настроїв на Сході і Півдні країни він сам виявив бажання очолити Дніпропетровський регіон, щоб заспокоїти населення і запобігти протистояння мітингувальників.