Спостерігачі ГУАМ оцінили вибори як вільні та справедливі
Вибори до Верховної Ради України були організовані і проведені відповідно до міжнародних зобов’язань і стандартів демократичних виборів, зокрема стандартів ОБСЄ і Ради Європи, а також національного законодавства.
Про це йдеться у заяві спостерігачів ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова), яку цитує Радіо Свобода.
Спостерігачі зазначають, що вибори пройшли спокійно.
Зауваження щодо окремих виборчих дільниць не мають принципового характеру і не можуть істотно вплинути на результати голосування, наголошують спостерігачі ГУАМ.
Читайте такожРезультати екзит-полів: новий український парламент протистоятиме Путіну й захищатиме Україну - ForbesГрупа спостерігачів ГУАМ задоволена підсумками моніторингу, вибори в загальному можуть бути оцінені як вільні і справедливі.
У Комітеті виборців України інформують, що під час волевиявлення українців зафіксували 805 порушень виборчого процесу, проте понад 85% із них – це технічні питання і процедурні моменти, що ніяк не вплинути на демократичність і правомірність перебігу голосування й результатів.