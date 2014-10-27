Спостерігачі ГУАМ оцінили вибори як вільні та справедливі

Про це йдеться у заяві спостерігачів ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова), яку цитує Радіо Свобода.

Спостерігачі зазначають, що вибори пройшли спокійно.

Зауваження щодо окремих виборчих дільниць не мають принципового характеру і не можуть істотно вплинути на результати голосування, наголошують спостерігачі ГУАМ.

Читайте такожРезультати екзит-полів: новий український парламент протистоятиме Путіну й захищатиме Україну - ForbesГрупа спостерігачів ГУАМ задоволена підсумками моніторингу, вибори в загальному можуть бути оцінені як вільні і справедливі.

У Комітеті виборців України інформують, що під час волевиявлення українців зафіксували 805 порушень виборчого процесу, проте понад 85% із них – це технічні питання і процедурні моменти, що ніяк не вплинути на демократичність і правомірність перебігу голосування й результатів.