Сірий кардинал політики та "смотрящий" за російським бізнесом: журналісти розповіли про роль Медвечука в Україні (відео)

Сьогодні він є учасником тристоронньої контактної групи у Мінську та веде переговори по звільненню заручників. Ніхто не знає, по яких справах Медведчук літає в Москву і які питання вирішує.

Війна, анексія Криму, Путін – найзапекліший ворог України, а Медведчук – найзагадковіша персона в українській політиці, справжня роль якого досі нікому незрозуміла. Сьогодні він є учасником тристоронньої контактної групи у Мінську та веде переговори по звільненню заручників. Ніхто не знає, по яких справах Медведчук літає в Москву і які питання вирішує. «Секретні матеріали» розкривають таємниці бізнес-домовленостей Києва та Москви.

Від початку російської агресії Віктор Медведчук перетворився у "смотрящого" за російським бізнесом в Україні. До початку конфлікту політик був і вочевидь залишається другом та бізнес-партнером Путіна. Тому він є своєрідним посередником між Україною та російською верхівкою.

У ході розслідування журналісти викрили кілька кричущих фактів та схем за безпосередньої участі Медведчука.

Так, починаючи з 2014 року російські мережі АЗС "Лукойл" та "ТНК" почали бойкотуватись українським споживачем. Однак через кілька років нерентабельний бізнес начебто викупили європейські інвестори. На ринку виникли мережі заправок: швейцарська Glusco та австрійська Amic. Проте експерти стверджують, що жодних підтверджень купівлі російських брендів немає і насправді це лише банальна зміна вивісок.

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У РФ нафтовим бізнесом керує поплічник Путіна і голова компанії "Роснефть" Ігор Сєчин. Власником же європейської компанії Glusco, яка "викупила" мережу ТНК, є маловідомий бізнесмен Нісан Моісеєв. Однак експерти та нардеп Лещенко запевняють, що за ним насправді стоїть той же Медведчук, який лобіює інтереси російських компаній в Україні.

Це було підтверджено журналістами програми "Схеми", які у минулому році застали Медведчука та Моісеєва, які прилетіли разом на одному чартерному рейсі із Москви.

Але українська влада із якихось причин не помічає цих бізнес-схем на власній території.