Зловживання адмінресурсом на цих виборах були найменшими в історії України – спостерігачі

Як передає кореспондент УНІАН, про це регіональний директор Національного демократичного інституту міжнародних відносин в Євразії Лора Джует заявила за підсумками роботи Місії спостерігачів на дострокових виборах до Верховної Ради України сьогодні на прес-конференції в Києві.

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«З усього того, що ми почули від наших власних спостерігачів та представників інших міжнародних організацій, питання використання адміністративного ресурсу, що було величезною проблемою на всіх попередніх виборах, не виявилося серйозною проблемою, були певні проблеми, але більшість спостерігачів сказали, що зловживання були значно меншого рівня, аніж під час будь-яких попередніх виборів», - заявила вона.