У Кремлі назвали актуальною тему обміну утримуваними особами між Росією і Україною

Там зазначили, що комплекс питань великий, і «в цілому, ситуація викликає серйозне занепокоєння».

У Кремлі заявляють, що тема обміну утримуваними особами між Росією та Україною залишається актуальною. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Читайте такожУ Порошенка стверджують, що питання звільнення українських політв’язнів із російських тюрем вирішує тільки Путін«Актуальною залишається тема продовження процесу обміну утримуваними особами, того процесу, який був ініційований і розпочатий напередодні Нового року», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про можливість обміну викрадених у Брянській області українських прикордонників.

Він зазначив, що комплекс питань великий, і «в цілому, ситуація викликає серйозне занепокоєння».

Як повідомляв УНІАН, Державна прикордонна служба України заявила про зникнення 3 жовтня 2017 року двох військовослужбовців під час моніторингу кордону в Сумській області.

11 сiчня «розслідування» у справі викрадених на кордоні Сумської області українських прикордонників Богдана Марцоня і Ігоря Дзюбака завершилося. Їх перевезли з московського СІЗО «Лефортово» в Брянську область, де 25 січня Трубчевський районний суд почав розглядати їхні справи по суті.

Колишніх військовослужбовців Збройних сил України Баранова і Одинцова, які в 2014 році перейшли на службу в російську армію, українські правоохоронці затримали на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом у листопаді 2016 року. За даними СБУ, вони приїхали на КПВВ «Чонгар», щоб за гроші отримати дипломи про закінчення вишів. 6 лютого 2018 року Одинцов був засуджений до 14 років позбавлення волі, Баранов - до 13 років.