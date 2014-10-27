ЦВК опрацювала 100% протоколів на закордонних округах, лідирує «Народний фронт»

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті ЦВК.

5% бар'єр подолали 5 партій: "Народний фронт" - 25,38%; "Самопоміч" - 22,24%; "Блок Петра Порошенка" - 21,72%; "Правий сектор" - 8,16%; "Свобода" - 6,5%.

Раніше повідомлялось, що Центральна виборча комісія вже у вівторок, 28 жовтня, очікує надходження перших протоколів із «мокрими» печатками від окружних виборчих комісій про результати голосування на позачергових парламентських виборах.

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В той же час, вже відомо, що приблизно 70 депутатів, які 16 січня 2014 року голосували за так звані "диктаторські закони", знову потрапляють у Верховну Раду.