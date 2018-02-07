Полторак про терміни поставок Javelin: у цьому році точно

Міністр розповів про результати зустрічі з міністром оборони США Джеймсом Меттісом.

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що протитанкові комплекси Javelin будуть в Україні у нинішньому році.

Про це він повідомив в коментарі "112 Україна". "Я хотів би сказати точно, що ми отримаємо Javelin своєчасно. У цьому році точно", - сказав він.

Міністр також розповів про результати зустрічі з міністром оборони США Джеймсом Меттісом.

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"Ми обговорили багато питань, практично всі теми і всі питання, які у мене були, які мене турбували, — на всі мої запитання я отримав відповідь. Є чітке розуміння того, як, коли, яким чином. Все це ми обговорили. Ми обговорили і подальше наше співробітництво, а також співробітництво з Альянсом і наші двосторонні зобов'язання і завершення напрацювання договорів між США та Україною", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Полторак під час зустрічей з керівництвом Пентагону повинен був обговорити питання постачання американського летального озброєння в Україну.

26 січня Полторак заявив, що після 2 лютого буде мати інформацію про те, коли ЗСУ отримають на озброєння протитанкові ракетні комплекси Javelin.

В кінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летального озброєння, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin.

17 січня начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що Javelin можуть бути поставлені в терміни від двох до п'яти-шести місяців.