Бюлетені вивезли уже із майже 93% ДВК - МВС

Комісії з 27524 (92,7%) виборчих дільниць завершили підрахунки голосів та вивезли виборчі бюлетені до окружних виборчих комісій. З них 15 950 (51,7%) комісій здали виборчу документацію на ОВК. Решта – 11574 комісій – перебувають у черзі до ОВК.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За словами заступника голови ЦВК Андрій Магера, Центральна виборча комісія очікує, що завтра представники окружних виборчих комісій почнуть доставляти протоколи з мокрими печатками з результатами голосування.

На даний момент до ЦВК надходять протоколи дільничних виборчкомів з технічних засобів зв’язку через систему «Вибори» від окружних виборчкомів.

Читайте такожЦВК вже завтра розраховує отримати перші протоколи з "мокрими" печатками

Наразі ЦВК опрацювала 65% голосів у загальнодержавному багатомандатному виборчому округу.