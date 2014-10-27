Бюлетені вивезли уже із майже 93% ДВК - МВС
Станом на 15:30 виборчі бюлетені вивезені з майже 93% ДВК, повідомляє прес-служба МВС.
Комісії з 27524 (92,7%) виборчих дільниць завершили підрахунки голосів та вивезли виборчі бюлетені до окружних виборчих комісій. З них 15 950 (51,7%) комісій здали виборчу документацію на ОВК. Решта – 11574 комісій – перебувають у черзі до ОВК.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
За словами заступника голови ЦВК Андрій Магера, Центральна виборча комісія очікує, що завтра представники окружних виборчих комісій почнуть доставляти протоколи з мокрими печатками з результатами голосування.
На даний момент до ЦВК надходять протоколи дільничних виборчкомів з технічних засобів зв’язку через систему «Вибори» від окружних виборчкомів.
Читайте такожЦВК вже завтра розраховує отримати перші протоколи з "мокрими" печатками
Наразі ЦВК опрацювала 65% голосів у загальнодержавному багатомандатному виборчому округу.