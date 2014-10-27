Підрахунок голосів у Луганській області можуть затягувати навмисне - міліція
У міліції Луганщини заявляють, що у 106, 112, 114 окружних виборчих дільницях члени окружних виборчих комісій навмисне затягують підрахунок голосів, що може вплинути на результати виборів.
"До чергової частини Сєвєродонецького міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на 106, 112, 114 окружних виборчих дільницях члени окружних виборчих комісій навмисне затягують підрахунок голосів виборців з метою внесення завідомо недостовірних даних у вказані протоколи", - повідомляють на сайті МВС.
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На даний час на місці події працює слідчо-оперативна група.
В діях голів та членів окружних виборчих комісій у міліції вбачають ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 158 КК України. Даний факт зареєстровано. Перевірка триває.
Крім того, Дзеркало тижня повідомляє, що у 112 та 106 окружних виборчих дільницях більше, ніж за добу, підрахували менше 5% голосів.
Так, члени 112 ОВК підрахували лише 4,34%, що становить 14 голосів виборців. В ОВК №106 обробили 4,62%, щоправда, кількість підрахованих голосів там доходить до 200.
У 106 та у 112 округах балотуються екс-регіонали Юлій Іоффе (як самовисуванець) та екс-голова "Нафтогазу" Євген Бакулін (від "Опозиційного блоку"). Обидва кандидати, за попередніми підрахунками, лідирують із великим відривом.
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