Підрахунок голосів у Луганській області можуть затягувати навмисне - міліція

"До чергової частини Сєвєродонецького міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на 106, 112, 114 окружних виборчих дільницях члени окружних виборчих комісій навмисне затягують підрахунок голосів виборців з метою внесення завідомо недостовірних даних у вказані протоколи", - повідомляють на сайті МВС.

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На даний час на місці події працює слідчо-оперативна група.

В діях голів та членів окружних виборчих комісій у міліції вбачають ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 158 КК України. Даний факт зареєстровано. Перевірка триває.

Крім того, Дзеркало тижня повідомляє, що у 112 та 106 окружних виборчих дільницях більше, ніж за добу, підрахували менше 5% голосів.

Так, члени 112 ОВК підрахували лише 4,34%, що становить 14 голосів виборців. В ОВК №106 обробили 4,62%, щоправда, кількість підрахованих голосів там доходить до 200.

У 106 та у 112 округах балотуються екс-регіонали Юлій Іоффе (як самовисуванець) та екс-голова "Нафтогазу" Євген Бакулін (від "Опозиційного блоку"). Обидва кандидати, за попередніми підрахунками, лідирують із великим відривом.

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