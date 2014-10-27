ЦВК достроково припинила повноваження членів ОВК № 140, які втекли

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні комісії. Постанову підтримали 11 членів ЦВК, троє утримались.

Під час засідання член ЦВК Тамара Астахова зазначила, що сьогодні до комісії надійшло повідомлення від ряду членів цього окружкому, а також від довіреної особи одного з кандидатів у цьому окрузі щодо відсутності кворуму та можливості продовжувати підрахунок голосів, оскільки голова, його заступник та секретар та ще 7 членів цієї комісії залишили засідання. На підставі цього ЦВК і прийняла рішення щодо припинення повноважень членів ОВК округу № 140.

Крім цього, копію даної постанови та долучені до неї матеріали буде передано до прокуратури Одеської області для перевірки зазначених фактів задля відповідного реагування у відповідності із законодавством.

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У свою чергу Жанна Усенко-Чорна під час брифінгу після засідання ЦВК зазначила, що ОВК №140 продовжила свою роботу у мінімальному складі.

"Робота комісії відновлена. Вона є повністю функціональною. Функціонує у мінімальному складі - 12 членів комісії і на сьогодні, я сподіваюсь, жодних проблем у 140 окрузі не буде існувати. Натомість, тими членами комісії, які примусили всю країну привернути увагу до цього регіону, займеться прокуратура та інші органи", - наголосила вона.