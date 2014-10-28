СБУ дасть оцінку "гастролям" Кобзона на Донбасі
02:47, 28 жовтня 2014Політика
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Служба безпеки України дасть правову оцінку діям російського співака та депутата Держдуми Йосипа Кобзона, який відвідав Донбасс, незважаючи на заборону в'їзду в країну.
СБУ дасть оцінку "гастролям" Кобзона на Донбасі / Фото УНІАН
Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав радник голови СБУ Маркіян Лубківський.
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"СБУ хотіла б забути про всяких там охлобистіних чи кобзонів, але Йосип Кобзон грубо порушив національне законодавство України, припершись до нас попри заборону в'їзду, як дрібний контрабандист-чєлночник, перетнувши наш кордон нелегально! Дуже скоро фахівці СБУ дадуть комплексну правову оцінку діям цього "гастролера", – написав він на Facebook.
27 жовтня Кобзон у Донецькому національному академічному театрі опери та балету ім. Солов'яненка завпівав "гімн" ДНР.
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