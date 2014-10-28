СБУ дасть оцінку "гастролям" Кобзона на Донбасі

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

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"СБУ хотіла б забути про всяких там охлобистіних чи кобзонів, але Йосип Кобзон грубо порушив національне законодавство України, припершись до нас попри заборону в'їзду, як дрібний контрабандист-чєлночник, перетнувши наш кордон нелегально! Дуже скоро фахівці СБУ дадуть комплексну правову оцінку діям цього "гастролера", – написав він на Facebook.

27 жовтня Кобзон у Донецькому національному академічному театрі опери та балету ім. Солов'яненка завпівав "гімн" ДНР.