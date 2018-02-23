СБУ затримала підозрюваних у замаху на нардепа Мосійчука - ЗМІ

Серед підозрюваних є кілька громадян України, частина з яких "тимчасово перебувають на території Росії".

Правоохоронці затримали кількох підозрюваних у скоєнні теракту біля телеканалу "Еспресо", ще кілька перебувають на території Російської Федерації.

Про це повідомляє INSIDER з посиланням на джерела в СБУ.

Співрозмовник підтвердив озвучену нещодавно постраждалим тоді депутатом Ігорем Мосійчуком інформацію про розкриття теракту біля телеканалу "Еспресо".

Також джерело повідомило деякі подробиці про підозрюваних. За його словами, йдеться про кількох громадян України, частина з яких "тимчасово перебувають на території Росії".

Читайте такожЗМІ оприлюднили відео із терористом, який учинив замах на нардепа Мосійчука"Кілька учасників злочинного угруповання затримані та перебувають у СІЗО. Водночас, ще кілька ймовірних виконавців, а також організаторів, знаходяться на території РФ", - сказав співрозмовник.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня біля редакції телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого постраждали троє людей, серед них народний депутат України Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала. Двоє загинули – охоронець депутата і колишній поліцейський, який проходив повз. Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області під процесуальним керівництвом прокуратури столиці.

Встановлено, що невідомі підірвали мопед поблизу місця пересування Мосійчука.

26 жовтня президент України Петро Порошенко вимагав від правоохоронців якнайшвидше розслідувати цю справу.