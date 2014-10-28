Питання членства України в НАТО не розглядається, оскільки Київ про це не просив

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселі, виступаючи на форумі, організованому американським Фондом Маршала, відповідаючи на запитання про перспективи членства України в Альянсі.

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Він підкреслив, що рішення бухарестського саміту НАТО про те, що Україна стане членом Альянсу, коли буде до цього готова, залишається в силі, як і політика відкритих дверей. "Я був на саміті в Бухаресті у 2008 році, коли ми вирішили заявити, що Україна і Грузія будуть членами НАТО. З тих пір Україна вирішила не ініціювати це. Тому це питання не на порядку денному", - заявив генсек НАТО.