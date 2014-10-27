Генсек НАТО очікує співробітництва з новою Верховною Радою

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідну заяву генсека НАТО було оприлюднено сьогодні. "Я вітаю народ України з реалізацією свого права голосу на переважно мирних парламентських виборах. Як заявили міжнародні спостерігачі, незважаючи на важкі умови, вибори відповідали міжнародним стандартам. Переважна більшість населення України чітко і демократично висловилося за масштабий порядок денний реформ і європейський шлях", - заявив Йенс Столтенберг.

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Він привітав рішучість українців і далі сприяти "всеосяжному політичному процесу, який базується на демократичних цінностях, повазі до прав людини, національних меншин та верховенстві права". "Це допоможе подальшій перспективі мирного врегулювання конфлікту в Україні", - переконаний генсек Альянсу.

Разом з тим, Столтенберг заявив: "Дуже жалкую, що багато українців не змогли реалізувати своє демократичне право голосу в Криму, який Росія незаконно анексувала в березні, і в деяких районах східної України, де триває насильство і залякування виборців з боку сепаратистів, підтримуваних Росією, що є явним порушенням угод, підписаних в Мінську у вересні".

"НАТО продовжує підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Незалежна, суверенна і стабільна Україна, твердо віддана демократії та верховенству права, є ключем для євроатлантичної безпеки", - зазначив він.

Крім того, генсек НАТО зазначив, що "з нетерпінням очікує роботи в тісному контакті з президентом Петром Порошенком, новим парламентом і урядом, щоб продовжити наше давнє і особливе партнерство". "Альянс продовжить підтримку України в її широкомасштабних реформах в рамках комісії НАТО-Україна", - підкреслив Йенс Столтенберг.