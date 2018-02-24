Розкриття брехні партнера Манафорта: CNN розповів про зустріч у Вашингтоні щодо України у 2013 році

Рік Гейтс збрехав слідчим про зустріч у Вашингтоні 2013 року, в якій серед інших взяв участь і екс-голова передвиборчого штабу Трампа і екс-радник Віктора Януковича Пол Манафорт.

Давній діловий партнер екс-голови передвиборчого штабу Трампа Пола Манафорта – Рік Гейтс – визнав, що збрехав, коли сказав, що Україна не обговорювалася на зустрічі у Вашингтоні у березні 2013 року.

Як повідомляє телеканал CNN з посиланням на знайоме із ситуацією джерело і документ про визнання Гейтсом вини, підозрюваний збрехав 1 лютого під час розмови зі слідчими.

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У документі зазначається, що Гейтс збрехав слідчим про зустріч у Вашингтоні 2013 року, в якій серед інших взяв участь і екс-голова передвиборчого штабу Трампа і екс-радник Віктора Януковича Пол Манафорт. Згідно з документом, Гейтс брехав, коли сказав, що Україна не обговорювалася на зустрічі.

У заяві суду йдеться, що Гейтс брав участь у роботі Манафорта із підготовки представленої на зустрічі доповіді, в якій згадується колишнє українське керівництво.

Згідно з поданим в минулому році в міністерство юстиції США матеріалом про розкриття інформації щодо лобіювання, на цій зустрічі в середині березня 2013 року були присутні представник Манафорта, член Палати представників від Каліфорнії Дейна Рорабейкер і колишній член палати представників Вінь Вебер, який в даний час є лобістом ТОВ «Меркурій» (Mercury LLC).

Як повідомляв УНІАН, Рік Гейтс 23 лютого у федеральному суді Вашингтона офіційно визнав себе винним у дачі неправдивих свідчень і злочинній змові у справі про можливе втручання Росії у вибори президента США.