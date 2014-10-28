В РНБО помітили підвищення активності бойовиків після виборів (мапа АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"За минулу добу активність терористів в окремих районах зони АТО порівняно з кінцем минулого тижня дещо зросла. На підконтрольних бойовикам територіях продовжується фіксація нарощування сил незаконних збройних формувань і підрозділів ЗС РФ", - сказав Лисенко.

За його словами, у Донецькому аеропорту бойовики обстріляли позиції українських військових з артилерії, гранатометів і стрілецької зброї, але наші військовослужбовці продовжують утримувати цей об’єкт під контролем. Також терористами було обстріляно прилеглі до аеропорту Авдіївку та Піски.

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Крім цього, як зазначив Лисенко, бойовики здійснили обстріли позицій сил АТО у Донецькій області в районі Дебальцевого, поблизу с. Тоненьке, біля с. Новокалинове та у районі смт Ольховатка.

"Під час вчорашнього бою у районі Талаківки – Гнутово поблизу Маріуполя наші підрозділи знищили один танк та один автомобіль бойовиків. Терористи також зазнали втрат у живій сил. Терористи вчора тричі обстріляли з установок «Град» і мінометів ротний опорний пункт сил АТО. Сьогодні з шостої ранку обстріл продовжився", - сказав Лисенко.

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