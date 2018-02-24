Конфісковане через відвідування кримських портів судно з Танзанії передадуть ВМС України

Танзанійське судно Sky Moon морські прикордонники затримали на Дунаї наприкінці 2016 року. Через півроку суд постановив конфіскувати корабель у власність держави.

Танзанійське судно Sky Moon, затримане через порушення порядку в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію Криму, буде передане Військово-морським силам (ВМС) України.

Читайте такожУ МЗС відреагували на пропозицію Росії повернути військову техніку з окупованого КримуЯк повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, про це заявив заступник військового прокурора Південного регіону Роман Мрочко.

Нагадується, що судно Sky Moon морські прикордонники затримали 30 листопада 2016 року в українських внутрішніх водах на річці Дунай, незважаючи на опір екіпажу. Затримали його за порушення порядку в’їзду-виїзду до тимчасово окупованої території АР Крим. Висадка оглядової групи проходила в екстремальних умовах – на ходу, оскільки капітан проігнорував законні вимоги прикордонників зупинити судно й прийняти оглядову групу на борт.

В подальшому у суднових та в паспортних документах екіпажу прикордонники знайшли підтвердження фактів заходження судна у порти на окупованій території та переміщення звідти вантажу.

Судно було доставлено в порт Рені. У березні 2017 року за рішенням суду воно було конфісковане на користь держави.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня 2017 року суд в Одесі конфіскував у власність України судно Sky Moon з вантажем вартістю 18,5 млн грн, яке незаконно заходило у закриті порти окупованого Криму.

До кримінальної відповідальності притягнуті капітан судна, а також один із засновників компанії-вантажовласника - громадянин Молдови.