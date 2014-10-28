Бійці про 32-й блокпост: 22 одиниці техніки розбиті, ворони доїдають наших хлопців (відео)

Про це повідомляє Громадське.

"Шукали загиблих по мінному полю. Скільки тіл вивезли - точно не знають, тільки 4 цілих - це три айдарівці, котрі минулої неділі проривались до 32 блокпоста та один з командирів самих нацгвардійців, котрий загинув 2 тижні тому, решта - це останки тіл - 5 або 6", - йдеться в сюжеті.

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На те, щоб вивезти убитих з заблокованого блокпоста сепаратисти дали годину часу, і як гарантію того, що хлопці відвізши тіла повернуться - взяли в заручники двох нацгвардійців.

Усьому ж 32 блокпосту висунули ультиматум: вийти зеленим коридором до 12 ночі з цієї території. Інакше поїдуть на блокпост танками. Загалом нацгвардійці і десантники 80 аеромобільної бригади, що там стоять зафіксувли біля Смілого 22 танки сепаратистів, 2 гради, розвернуті в їхній бік, а також машину повну протипіхотних мін -листочків. Усе поле навколо 32 блокпоста сепаратисти замінували, заявили самі бійці.

"22 одиниці техніки розбиті, більше двохсот "200-сотих"", - каже один військових журналістам.

Зараз проти бійців стоять солдати псковського полку з Росії, найманці, представники "всевиликого войска донского" і місцеві сепаратисти, йдеться у сюжеті.

За словами бійців, вони не мають їжі, води та теплого одягу. Вчора вперше за два тижні сепаратисти пропустили машину зі ста літрами води, а також дозволили провезти макарони, все інше з провізії, котру передавали нашим воякам - лнрівці забрали собі.

Українські бійці заявляють, що від вищого командування мають лише один наказ: триматися, вогонь відкривати вони можуть лише у відповідь та й то - зі стрілкової зброї - і це проти танків.

Бійці не розуміють свого завдання на 32 блокпосту, пояснюють, що утримують всього півтора кілометра дороги і це безглуздо. А коли хтось намагається прорватися до них з провізією, то їх одразу обстрілюють і бійці гинуть так до них і не діставшись.