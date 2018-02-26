США ніколи не визнають анексію Криму - посольство

Американська дипмісія в Україні нагадала, що чотири роки тому Росія силоміць захопила кримський парламент.

США ніколи не визнаватимуть анексію Росією Криму і непохитно підтримуватимуть територіальну цілісність України.

Про це йдеться в повідомленні Посольства США в Україні у Twitter.

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«В цей день, чотири роки тому, Росія силоміць захопила кримський парламент в Україні. Ми ніколи не визнаємо анексію Криму і непохитно підтримуватимемо суверенітет і територіальну цілісність України», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Сьогодні День спротиву окупації Криму. 26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради АРК відбувся багатотисячний мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Його учасникам протистояли прибічники входження півострова до складу Росії.

Після анексії Криму російські силовики почали переслідування кримських татар, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу. За даними російського слідства, того дня внаслідок тисняви і сутичок загинули двоє мітингувальників, 79 осіб дістали тілесні ушкодження.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.