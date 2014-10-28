ЦВК опрацювала 94,56% протоколів. "Народний фронт" трошки збільшив відрив від БПП
19:09, 28 жовтня 2014Політика
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Опрацьовано 94,56% протоколів дільничних виборчих комісій (ДВК). У першій трійці - Народний фронт, Блок Петра Порошенка та Самопоміч.
Партія Яценюка обігнала БПП / УНІАН
Про це пише "Новое Время".
Народний фронт набирає 22,22%
Блок Петра Порошенка - 21,81%
Об'єднання Самопоміч - 11.01%
Опозиційний блок - 9.29%
Радикальна партія Олега Ляшка - 7.44%
Батьківщина - 5.69%
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Згідно з даними ЦВК, до 5%-ного бар'єру партія "Свобода" Олега Тягнибока не дотягує, її результат - 4.73%.
Всі інші політичні сили мають нижчі показники.
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