ЦВК опрацювала 94,56% протоколів. "Народний фронт" трошки збільшив відрив від БПП

Опрацьовано 94,56% протоколів дільничних виборчих комісій (ДВК). У першій трійці - Народний фронт, Блок Петра Порошенка та Самопоміч.

Про це пише "Новое Время". Народний фронт набирає 22,22% Блок Петра Порошенка - 21,81% Об'єднання Самопоміч - 11.01% Опозиційний блок - 9.29% Радикальна партія Олега Ляшка - 7.44% Батьківщина - 5.69% Читайте такожСоціолог пояснив, чому "Свобода" має хороші показники екзит-полів, але не проходить до Ради Згідно з даними ЦВК, до 5%-ного бар'єру партія "Свобода" Олега Тягнибока не дотягує, її результат - 4.73%. Всі інші політичні сили мають нижчі показники.

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