Жириновський профінансував бойовиків з "ДНР" на $300 тисяч
19:37, 28 жовтня 2014Політика
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Лідер ЛДПР Володимир Жириновський відправив бойовикам з "ДНР" гуманітарну допомогу у вигляді $300 тис. та кілька автомобілів.
Жириновський розповів про пожертви на благо "ДНР" / фото УНІАН
Про це повідомляє Еспресо.TV із посиланням на відеохостинг Youtube. Російський політик Володимир Жириновський, на прохання бойовиків з "ДНР" на прізвиська Гіві та Моторола, відправив їм 13 млн руб. (більше $300 тис., - Ред.) та автомобілі "Нива".
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Також політик "пожертвував на потреби Новоросії" різноманітні продукти харчування. Свою допомогу "ЛНР та ДНР" він прирівняв звільненню України від фашистських загарбників.
"Як колись радянська армія звільнила Україну, поклавши на це 3 млн життів, так і зараз ми звільняємо Україну від внутрішніх нацистів", - сказав політик, відомий своїми скандальними заявами щодо України.
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