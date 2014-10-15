Україна не змінюватиме Угоду про асоціацію з ЄС на вимогу Росії - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

"Це позиція не тільки України, це позиція ЄС про те, що жодних змін до Угоди про асоціацію, яка, до речі, вже ратифікована як Верховною Радою, так і європейським парламентом і парламентами цілого ряду інших держав, бути не може", - підкреслив Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін сподівається відкоригувати деякі положення Угоди про асоціацію України і ЄС.

Водночас Україна і ЄС наголошують, що внесення змін до Угоди про асоціацію на вимогу третьої сторони є неприйнятним.

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Довідка УНІАН. Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, відклавши підписання економічної частини, що включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

Після обрання президента України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсягу 27 червня.

16 вересня Верховна Рада синхронно з Європарламентом ратифікувала Угоду про асоціацію, включаючи створення зони вільної торгівлі. Щоб одержати повну правову силу, Угоду мають ратифікувати всі 28 країн-членів ЄС.