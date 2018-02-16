САП оскаржить рішення суду про взяття на поруки Труханова та його заступника (відео)
Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення Солом'янського районного суду м. Києва про взяття на поруки мера Одеси Геннадія Труханова, який підозрюється у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем під час закупівлі міськрадою приміщення заводу "Краян".
Про це УНІАН повідомив прокурор САП Максим Кравченко, який представляє у суді сторону обвинувачення.
Читайте такожСправа мера Одеси Труханова: під будівлею суду сталися сутички«Я думаю, виходячи з того клопотання, яке ми підтримували, і з рішення (суду першої інстанції - УНІАН), то це і так зрозуміло, що будемо подавати. Так, це правда. Будемо подавати і по Труханову, і по Вугельману (заступник голови Одеської міськради Павло Вугельман - УНІАН), і по Радінову (заступник директора Департаменту комунальної власності Одеської міськради Володимир Радіонов)», - заявив він.
За його словами, у прокуратури є п'ять днів на подачу відповідних апеляційних скарг, це буде зроблене щонайпізніше у вівторок, 20 лютого.
«Я думаю, в понеділок. У вівторок - це крайній термін, що вони будуть подані», - сказав Кравченко.
Як повідомляв УНІАН, 13 лютого детективи Національного антикорупційного бюро і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру чотирьом посадовим особам мерії Одеси, зокрема міському голові, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).
У НАБУ зазначили, ці особи можуть бути причетні до схеми із завдання збитків бюджету Одеси. У вересні 2016 року мерія Одеси придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу ДП "Завод "Краян", за 185 млн грн у приватної структури, яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, за 11,5 млн грн. Отримані від мерії 185 млн грн фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, керівник якої зараз перебуває в зоні АТО, зауважили в НАБУ. "Завдяки вжитим заходам вдалось запобігти цій спробі легалізації і добитися накладення арешту на рахунки приватної компанії-продавця будівлі. З того часу постійно вчиняються спроби зняти арешту з рахунків, у тому числі шляхом раптової зміни ціни договору у січні 2018 року", - поінформували в антикорупційному відомстві.
14 лютого детективи НАБУ затримали мера Одеси Геннадія Труханова і його заступника Павла Вугельмана.
15 лютого Солом'янський районний суд Києва обрав Труханову запобіжний захід у вигляді особистої поруки народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Дмитра Голубова. Суддя зобов'язав відпустити Труханова у залі суду.
Вугельману суд обрав аналогічний запобіжний захід. Його взяли на поруки народні депутати Олександр Пресман з групи «Відродження» та Юрій Мірошніченко з фракції «Опозиційний блок». Заступника директора Департаменту комунальної власності Одеської міськради Володимира Радіонова суд відправив під цілодобовий домашній арешт.