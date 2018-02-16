САП оскаржить рішення суду про взяття на поруки Труханова та його заступника (відео)

У прокуратури є п'ять днів на подачу відповідних апеляційних скарг.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення Солом'янського районного суду м. Києва про взяття на поруки мера Одеси Геннадія Труханова, який підозрюється у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем під час закупівлі міськрадою приміщення заводу "Краян".

Про це УНІАН повідомив прокурор САП Максим Кравченко, який представляє у суді сторону обвинувачення.

Читайте такожСправа мера Одеси Труханова: під будівлею суду сталися сутички«Я думаю, виходячи з того клопотання, яке ми підтримували, і з рішення (суду першої інстанції - УНІАН), то це і так зрозуміло, що будемо подавати. Так, це правда. Будемо подавати і по Труханову, і по Вугельману (заступник голови Одеської міськради Павло Вугельман - УНІАН), і по Радінову (заступник директора Департаменту комунальної власності Одеської міськради Володимир Радіонов)», - заявив він.

За його словами, у прокуратури є п'ять днів на подачу відповідних апеляційних скарг, це буде зроблене щонайпізніше у вівторок, 20 лютого.

«Я думаю, в понеділок. У вівторок - це крайній термін, що вони будуть подані», - сказав Кравченко.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого детективи Національного антикорупційного бюро і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру чотирьом посадовим особам мерії Одеси, зокрема міському голові, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).

У НАБУ зазначили, ці особи можуть бути причетні до схеми із завдання збитків бюджету Одеси. У вересні 2016 року мерія Одеси придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу ДП "Завод "Краян", за 185 млн грн у приватної структури, яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, за 11,5 млн грн. Отримані від мерії 185 млн грн фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, керівник якої зараз перебуває в зоні АТО, зауважили в НАБУ. "Завдяки вжитим заходам вдалось запобігти цій спробі легалізації і добитися накладення арешту на рахунки приватної компанії-продавця будівлі. З того часу постійно вчиняються спроби зняти арешту з рахунків, у тому числі шляхом раптової зміни ціни договору у січні 2018 року", - поінформували в антикорупційному відомстві.

14 лютого детективи НАБУ затримали мера Одеси Геннадія Труханова і його заступника Павла Вугельмана.

15 лютого Солом'янський районний суд Києва обрав Труханову запобіжний захід у вигляді особистої поруки народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Дмитра Голубова. Суддя зобов'язав відпустити Труханова у залі суду.

Вугельману суд обрав аналогічний запобіжний захід. Його взяли на поруки народні депутати Олександр Пресман з групи «Відродження» та Юрій Мірошніченко з фракції «Опозиційний блок». Заступника директора Департаменту комунальної власності Одеської міськради Володимира Радіонова суд відправив під цілодобовий домашній арешт.