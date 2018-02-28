Лавров прокоментував заборону на в'їзд до України російських артистів, заговорив про "пособників есесівців"

У той же час, він заявив, що в Україні «пособники есесівців піднесені до рангу національних героїв».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав заборону на в'їзд в Україну російських артистів придушенням основоположних прав і свобод.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у Женеві, виступаючи на засіданні Ради ООН з прав людини.

«Закривається в'їзд діячам культури, забороняються книги, телерадіомовлення, зростає кількість підпалів і нападів на культурні центри національних меншин і дипломатичні представництва», - оголосив Лавров.

Читайте такожНацрада пропонує медіа відмовитися від артистів, які виступають у РосіїВін заявив, що Міжнародні правозахисні структури повинні жорстко реагувати на придушення основоположних прав і свобод.

Водночас, він заявив, що в Україні «пособники есесівців піднесені до рангу національних героїв».

«Ультрарадикали в одязі з нацистської символікою влаштовують зловісні факельні ходи, підпали, погроми, відчуваючи себе господарями при повному потуранні номінальної влади», - сказав він.

Лавров також заявив, що стурбований ситуацією в Литві, Латвії та Польщі.

За даними Державної прикордонної служби, у 2017 році майже 1,5 тис. іноземців, у тому числі більш як сотні артистів і діячів культури, було заборонено в'їзд в Україну через незаконне відвідування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до закону "Про гастрольні заходи в Україну" (щодо особливостей організації та проведення гастрольних заходів у Україні за участю громадян країни-агресора) (№ 6682). А 7 листопада президент Петро Порошенко підписав цей закон.