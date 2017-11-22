СБУ оприлюднила порядок організації гастролей артистів країни-агресора

Якщо в Україну планує потрапити музикант чи актор, що є громадянином країни-агресора, організатор його виступу не пізніше ніж за 30 днів до заходу має подати до СБУ запит, про це йдеться на сайті СБУ.

Читайте такожТільки з дозволу СБУ: Порошенко підписав закон про гастролі російських артистів в УкраїніУ відповіді на цей запит йтиметься про наявність або відсутність законних підстав для недопущення артиста до участі у заході на території України.

Організатор виступу має надати СБУ достовірну інформацію про ім’я та прізвище учасника, зазначені у його документі для в’їзду на територію України.

Також має бути зазначена інформація про використання псевдонімів, належність до творчих колективів, інша інформація, яка характеризує його творчу діяльність.

СБУ протягом десяти днів після одержання запиту розглядає та надає організатору гастрольного заходу відповідь ­– є чи немає законних підстав не допустити громадянина країни-агресора до участі у гастрольному заході.

Якщо підстав для недопуску немає, артист може в’їхати в Україну – організатор укладає договір із відповідним гастролером.

Важливо, що СБУ залишає за собою право оголосити про законні підстави для недопущення громадянина Росії в Україну після надання відповіді на запит.

Якщо організатор гастролей порушить цю процедуру – муситиме виплатити штраф від 50 до 100 мінімальних зарплат.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до закону "Про гастрольні заходи в Україну" (щодо особливостей організації та проведення гастрольних заходів у Україні за участю громадян країни-агресора) (№ 6682). А 7 листопада президент Петро Порошенко підписав цей закон.