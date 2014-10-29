Тарута захопив 18 га землі в «Пущі-Озерній» під Києвом - ЗМІ

Про це йдеться у сюжеті телепрограми «Наші гроші».

Самозахоплення землі Тарута здійснив після того, як придбав будинок на території санаторію.

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Будівля спочатку належала Державному управлінню справами. У 2004 році дачу викупила приватна фірма “ЮРКОМ КОНСАЛТИНГ”. Ця компанія належить Світлані і Максиму Лавриновичам, сину і дружині тодішнього міністра юстиції Олександра Лавриновича.

У 2008 році прокуратура Києва за підтримки Кабміну та ДУС просила визнати, що Лавриновичі придбали цей маєток із порушеннями закону. Однак Оболонський районний суд міста Києва позов відхилив. На той момент будинок вже пройшов низку перепродажів. У 2008 році його придбав Сергій Тарута.

За документами, екс-губернатору належать лише житлові приміщення, площею 500 кв. м. Жодного метра землі екс-губернатор у санаторії не купував.

У 2008 році Тарута спробував відсудити 4 гектари державної землі, однак документів, що підтверджують права власності екс-губернатор суду не надав. Аргументація позивача базувалась на тому, що попередні власники дачі користувались землею, а відтак – і він має право. Суд позов відхилив, після чого Тарута виставив охорону на 18 га державної землі.

Водночас ані комунальних рахунків, ані земельного податку за фактичне користування ділянкою ніхто не сплачує. При цьому оздоровчий заклад має понад 15 млн грн боргів.

«Ми рахуємо борги з 2008 року, коли нинішній власник придбав цей будинок. До цього, з 2004 року, також були інші власники – і їм ми не виставляємо рахунки. Ніхто ніколи не платив…

Найголовніше, що не можуть потрапити туди ті люди, які відпочивають у цьому санаторії і сплачують кошти за путівки, хочуть гуляти лісом і територією, яка санаторію належить, але потрапити на цей серйозний шматок землі – 18 га і пройтися там – не можуть», – розповів журналістам директор санаторію Ростислав Драпушко.

За підрахунками санаторію С.Тарута за шість років заборгував понад 3 млн. грн. За підрахунками журналу «Форбс», у 2014 році статки Сергія Тарути складали – 479 млн грн.