Порошенко задоволений роботою Верховної Ради і не збирається її розпускати

Президент наголосив, що не веде жодних розмов на тему розпуску парламенту.

Президент України Петро Порошенко задоволений темпами роботи Верховної Ради, не збирається її розпускати і не веде жодних розмов на цю тему.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні під час прес-конференції.

«Я вже наголошував, що я повністю задоволений темпами, які були продемонстровані минулою сесією щодо співпраці президента, коаліції, парламенту та уряду. Велику кількість реформ було прийнято», - сказав він.

Читайте такожПорошенко не збирається брати участі у парламентських виборах«Я вірю в те, що парламент здатний продемонструвати зараз зрушення і щодо закону про нацбезпеку, і щодо закону про національне бюро фінансових розслідувань, і щодо закону про антикорупційний суд, і щодо виконання функцій парламентом по кадровим призначенням, і щодо того об’єднання, яке коаліція здатна продемонструвати. В цих умовах і щодо затвердження в.о. міністрів для того, щоб укріпити уряд, підтримки урядових ініціатив, прийняття рішення про програму реформування енергетики і закінчуючи антикорупційними кроками. Якщо парламент все це приймає, які можуть бути розмови з цього приводу. Я наголошую, що жодних цих розмов я не веду», - наголосив Порошенко.

У той же час, за словами президента, «якщо парламент замість того, щоб цим займатись, буде займатись виборами, вони до цього призведуть».

«Можу наголосити, що президент обраний на 5 років. Президент має конституційні повноваження розпустити парламент, коли парламент або не працює 30 днів або не існує коаліції, - це право президента, а не обов’язок. Безумовно, я буду робити все можливе для того, щоб забезпечити ефективно координацію діяльності президента, уряду, парламентської коаліції та парламенту. Коли будуть інші умови, будемо тоді обговорювати», - додав Порошенко.