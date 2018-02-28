Порошенко про Мальдіви: у Президента України немає відпусток

Порошенко заявив, що під час подорожі на Мальдіви перетинав кордон під власним ім'ям.

Президент Петро Порошенко розповів деталі свого відпочинку на Мальдівах, але при цьому заявив, що відпустки у Президента України немає.

Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів під час прес-конференції "Виклики - 2018". Журналісти поцікавилися, скільки відпусток мав Порошенко на посаді президента і чому про них нічого офіційно не повідомлялося навіть постфактум.

Читайте такожПорошенко розповів, коли ухвалить рішення про участь у президентських виборах"У Президента України немає відпусток, оскільки він не може доручити виконання своїх обов’язків, відповідно до Конституції, нікому", - відповів Порошенко.

Також на питання, чи правда, що для відльоту Порошенка було реконстуйовано окрему приватну доріжку в аеропорту "Київ" та місце для парковки, президент відповів: "Мені нічого невідомо, що приватний, на скільки мені відомо, аеропорт «Жуляни» щось будує. Мені нічого не відомо, я це вам стверджую напевно. Я наголошую усе відбувалося у відповідності до чинного законодавства".

Як повідомляв УНІАН, Порошенко заявив, що під час своєї новорічної подорожі на Мальдіви перетинав державний кордон під власним ім'ям, а усі витрати сплачував з власного банківського рахунку в українському банку.

Нагадаємо, У січні 2018 року стало відомо, що президент України Петро Порошенко зі своїми близькими Новий рік зустрів на Мальдівах. За підрахунками журналістів, це коштувало йому як мінімум в $500 тис. Як повідомляли ЗМІ, президент України начебто перетинав кордон під чужим ім`ям. В той же час, у ДПСУ згодом запевнили, що під час поїздки на Мальдіви Порошенко перетинав кордон законно.