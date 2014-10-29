Космічна співпраця України та США продовжиться після розслідування вибуху Antares - посол

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

“З прикрістю дізнався про невдалий запуск Antares. Впевнений, після розслідування наша співпраця та космічне партнерство Україна-США продовжиться”, - написав він.

Як повідомляв УНІАН, американська ракета-носій Antares, яка мала доставити на орбіту вантажний корабель Cygnus, вибухнула під час запуску з космодрому на острові Уоллопс біля узбережжя штату Віргінія.

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Ракета Antares була створена приватною американською фірмою Orbital Sciencе, яка працює за контрактом з НАСА. Оrbital Science - одна з двох невеликих приватних компаній, що розробляють нове покоління американських вантажних і пілотованих космічних кораблів.

Перший ступінь ракети-носія Antares розроблено на КБ «Південне» і виготовлено на Південному машинобудівному заводі.

Довідка УНІАН. ДП «КБ «Південне» є найбільшим в Україні і одним з найбільших у світі конструкторських бюро, що володіють передовими технологіями і беруть участь у програмах «Морський старт», «Наземний старт», «Дніпро», «Циклон-4», «Антарес II», «Маяк». До 98% бюджету КБ формують комерційні проекти співпраці з ракетно-космічними підприємствами Росії, Казахстану, Європи, США, Бразилії.