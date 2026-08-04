Через шалену спеку в річках та озерах України фіксують рекордно низькі рівні води

Забір води з таких водних об’єктів можуть заборонити.

Аномально високі температури повітря та брак дощів стали причиною стійкого маловоддя на більшості річок в Україні. На окремих водних об’єктах фіксують рекордно низькі рівні води, повідомляє Міністерство економіки та довкілля.

У відомстві зазначають, що такий стан рівня води впливає не лише на екосистеми, а й на водопостачання, сільське господарство, енергетику та економіку загалом.

"Найскладніша ситуація спостерігається на річках Карпатського регіону, притоках Середнього Дніпра, Прип'яті та Південного Бугу. На окремих гідрологічних постах річок Дністер, Орава, Ріка, Віча, Тур'я, Західний Буг, Турія, Стир і Південний Буг рівні води вже стали нижчими за мінімальні значення за весь період спостережень", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Маловоддя на українських річках – екстремальне явище, що може призводити до дефіциту водних ресурсів, погіршення якості води та обмеження водокористування. В разі маловоддя пріоритетність надається використанню вод для питних і побутових потреб населення.

Лише впродовж липня обмеження права на спеціальне водокористування (забір води з подальшим використанням для охолодження, поливу та виробництва і зворотне скидання стічних вод) були застосовані до 185 водокористувачів у різних регіонах України.

Обміління річок через спеку – останні новини

Через рекордне зниження рівня води в Дунаї Угорщина опинилася на межі енергетичної катастрофи. Води не вистачає для охолодження єдиної в країні АЕС "Пакш", яка забезпечує до половини потреб населення в електроенергії.

Через ту саму причину в Румунії вимушені були зупинити перший енергоблок АЕС "Чернавода". Країна почала закуповувати електроенергію в України за підтримки молдавського постачальника.

Вас також можуть зацікавити новини: