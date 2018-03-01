Суд дозволив заочне розслідування щодо прихильниці анексії Криму Поклонської

Саме Поклонська ініціювала кримінальне переслідування кримських татар і заборону у 2016 році діяльності Меджлісу.

Апеляційний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі спеціальне (заочне) розслідування щодо депутата Держдуми РФ, колишнього прокурора окупованого Росією Криму Наталії Поклонської. Про це повідомляє прес-служба суду.

Читайте такожПроти Поклонської розслідуються дві справи: про держзраду і репресії щодо кримських татар"28 лютого суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва відмовив у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою сторони захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 вересня 2017 року", - йдеться у повідомленні.

Вказаною ухвалою суду першої інстанції було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо Поклонської за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу.

Як повідомляли раніше російські ЗМІ, Поклонська направила на ім'я генпрокурора України Юрія Луценка заяву з вимогою розпочати розслідування проти президента Петра Порошенка і низки українських державних діячів. Поклонська звинуватила їх у «державній зраді», «захопленні влади» та інших «злочинах».

Довідка УНІАН. Поклонська до окупації Криму працювала в органах прокуратури України, а також була прокурором АРК. Навесні 2014 року була призначена окупаційною владою «прокурором республіки Крим». Саме Поклонська ініціювала кримінальне переслідування кримських татар і заборону у 2016 році діяльності Меджлісу.

На даний час прокуратура АРК розслідує проти Поклонської два кримінальних провадження: про державну зраду та заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.