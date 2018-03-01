Суд дозволив заочне розслідування щодо прихильниці анексії Криму Поклонської
Апеляційний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі спеціальне (заочне) розслідування щодо депутата Держдуми РФ, колишнього прокурора окупованого Росією Криму Наталії Поклонської. Про це повідомляє прес-служба суду.
Читайте такожПроти Поклонської розслідуються дві справи: про держзраду і репресії щодо кримських татар"28 лютого суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва відмовив у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою сторони захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 вересня 2017 року", - йдеться у повідомленні.
Вказаною ухвалою суду першої інстанції було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо Поклонської за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу.
Як повідомляли раніше російські ЗМІ, Поклонська направила на ім'я генпрокурора України Юрія Луценка заяву з вимогою розпочати розслідування проти президента Петра Порошенка і низки українських державних діячів. Поклонська звинуватила їх у «державній зраді», «захопленні влади» та інших «злочинах».
Довідка УНІАН. Поклонська до окупації Криму працювала в органах прокуратури України, а також була прокурором АРК. Навесні 2014 року була призначена окупаційною владою «прокурором республіки Крим». Саме Поклонська ініціювала кримінальне переслідування кримських татар і заборону у 2016 році діяльності Меджлісу.
На даний час прокуратура АРК розслідує проти Поклонської два кримінальних провадження: про державну зраду та заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.