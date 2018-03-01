Порошенко ініціює більш жорстку перевірку при отриманні громадянства

Також пропонується забезпечити додатковий контроль за в’їздом в Україну громадян країни-агресора.

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) сьогодні планує обговорити зміни до законів про правовий статус іноземців та осіб без громадянства та про прикордонний контроль.

Читайте такожВ Україні почалася перевірка всіх, хто отримав українське громадянство за роки незалежностіЯк передає кореспондент УНІАН, про це президент Петро Порошенко повідомив під час засідання РНБО.

«В другому пункті порядку денного ми обговорюємо зміни законів про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, зміни до закону про прикордонний контроль. Спрямовані вони на те, щоб забезпечити додатковий контроль за в’їздом в Україну громадян країни-агресора, посилити правову основу механізму попередньої перевірки підстав для прибуття в Україну з використанням електронного повідомлення. Нарешті це має запрацювати і мати законодавче забезпечення», - сказав президент.

«Ми маємо жорсткіше перевіряти підстави для набуття громадянства. Це не має бути всередині районної структури. Взагалі звузити коло осіб, які мають право ставати громадянами за територіальним походженням. Я так думаю, Арсен Борисович (Аваков), що ті, хто прибували на територію до 1991 року і планували прийняти громадянство, 27 років - дуже достатньо для того, щоб визначити власну долю: чи хочуть вони бути громадянами України, чи ні», - сказав Порошенко.

За його словами, слід посилити в цій частині повноваження комісії з питань громадянства.