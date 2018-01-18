Рада ухвалила в першому читанні проект закону про статус зниклих безвісти осіб

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону про правовий статус осіб, зниклих безвісти (№5435). Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 235 народних депутатів із 311, зареєстрованих у сесійній залі.

Читайте такожВ Раді закликали здати ДНК громадян, які розшукують зниклих на Донбасі родичів Наголошується, що цей законопроект поширюється на правовідносини, пов’язані із набуттям правового статусу осіб, зниклих безвісти в умовах збройного конфлікту, у зв’язку з воєнними діями, заворушеннями всередині держави, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, а також осіб, зниклих безвісти внаслідок будь-яких інших обставин.

Законопроектом вводиться поняття Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти - електронної бази даних, що містить відомості про осіб, зниклих безвісти, інформацію про невпізнані останки, а також про наявність чи відсутність рішення суду про визнання розшукуваних осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими.

Особа набуває статусу такої, що зникла безвісти, з моменту внесення про неї відомостей до Реєстру за рішенням уповноваженого на це органу в порядку, передбаченому цим законом.

Особа вважається зниклою безвісти до моменту припинення її розшуку у порядку, передбаченому цим Законом.

Надання особі статусу зниклої безвісти відповідно до цього Закону, не позбавляє її родичів або інших осіб права звернення до суду із заявою про визнання такої особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Якщо особа, зникла безвісти, була оголошена померлою, але її місцеперебування, місце поховання чи місцезнаходження її останків не було встановлено, проведення розшуку в розумінні цього Закону не припиняється до встановлення її місцеперебування, місця поховання чи місцезнаходження її останків.

Іноземець та особа без громадянства, яка зникла на території України, набуває правового статусу особи, зниклої безвісти, в порядку, передбаченому цим Законом, за умови, що: така особа постійно або тимчасово проживала на території України; така особа не проживала на території України, проте існує достовірна інформація, що її зникнення відбулося на території України.

Встановлюється, що держава зобов’язана вжити всіх можливих заходів щодо розшуку особи, зниклої безвісти. Права та інтереси особи, зниклої безвісти, а також її майно підлягають захисту до моменту припинення її розшуку у порядку, передбаченому цим Законом, або оголошення її померлою відповідно до чинного законодавства.

Будь-яка особа має право знати про долю своїх родичів, які зникли безвісти, що включає отримання достовірних відомостей про їх місцеперебування, обставини загибелі (смерті), місце поховання (якщо воно відоме), а також право отримати їх останки.

Набуття правового статусу особи, зниклої безвісти, не зменшує обсяг її цивільної правоздатності.

З моменту внесення особи до Реєстру за заявою родичів або інших заінтересованих осіб над майном особи, зниклої безвісти, може бути встановлено опіку в порядку, передбаченому Цивільним кодексом України.

Законопроектом також вводиться Комісія з питань осіб, зниклих безвісти, яка є постійно діючим допоміжним органом Кабінету міністрів України, утвореним з метою забезпечення координації діяльності органів, уповноважених на облік/розшук осіб, зниклих безвісти. Основним завданням Комісії є з’ясування долі та місцезнаходження осіб, зниклих безвісти.