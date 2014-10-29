Президент звільнив голів Чернівецької та Запорізької ОДА
17:48, 29 жовтня 2014Політика
0 0
Президент Петро Порошенко звільнив Романа Ванзуряка з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА).
Порошенко звільнив глав двох ОДА / Фото УНІАН
Відповідний указ №836/2014 опублікований на сайті президента.
Іншим указом президент звільнив Валерія Баранова з посади голови Запорізької ОДА. Про це йдеться в указі №242/2014, розміщеному на сайті глави держави.
Нагадаємо, Роман Ванзуряк очолив Чернівецьку ОДА у березні, 21 жовтня він направив в адміністрацію президента заяву про відставку. Голова Запорізької ОДАВалерій Баранов був призначений на цю посаду 3 березня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter