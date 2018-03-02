Кореспондент УНІАН - Януковичу про лист до Путіна: ви хотіли, щоб він для вас Україну відвоював, а ви розплатилися Кримом? (відео)

Янукович під час виступу називав документ, написаний до Путіна, то листом, то зверненням.

Кореспондент УНІАН у Росії Роман Цимбалюк поставив запитання екс-президенту України Януковичу під час прес-конференції. Він поцікавився, чого той хотів домогтися, пишучи листа президенту РФ Володимиру Путіну.

"Вікторе Федоровичу, ви згадали про 21 лютого 2014 року: чи відомо вам, що 20 числа російська армія почала операцію із захоплення Криму, і, зрештою, це відображено на відповідних медалях для військових РФ. І коли 1 березня ви звернулися до Путіна з проханням ввести до України війська, ви хотіли чого: щоб він для вас Україну відвоював, а ви розплатилися Кримом? Чи на що ви розраховували?", - запитав український журналіст.

Та прямої відповіді від Януковича так і не пролунало, хоча про листа Путіну він дещо розповів.

"21 числа у Києві були підписані домовленості про мирне врегулювання конфлікту, який був на той час, протистояння людей із владою на Майдані. У ньому взяли участь представники опозиції, з одного боку, з іншого боку - президент. І як гаранти цієї угоди були керівники МЗС трьох країн - Німеччини, Франції і Польщі. Цю угоду ми почали обговорювати 20 лютого у другій половині дня, близько 16:00 ми сіли за стіл переговорів, працювали всю ніч і закінчили цю роботу близько 8:00", - розповів утікач-екс-президент.

За його словами, угода в цей же день була порушена: опозиція вже 21 числа почала захоплювати будівлі Кабінету міністрів, Адміністрації президента і Верховної Ради і трошки пізніше його офіційну резиденцію в Межигір'ї.

Янукович згадав, що ввечері 21 лютого 2014 року він вилетів до Харкова. А 22 числа планував взяти участь у з'їзді депутатів всіх рівнів південного сходу України.

"Але з питань безпеки, як місцеві служби безпеки, так і моя особиста мене фактично не допустили до участі в цьому заході, тому що там могло статися все, було дуже небезпечно", - каже утікач.

Читайте такожЯнукович нічого не второпав: Мальдіви, Росія... Що це? (відео)Тому далі він поїхав до Донецька, пізніше - Криму. "Ніякої інформації про будь-яку підготовку в Криму збройного захоплення не було, не надходило жодної інформації ні від військових, ні від спецслужб, від органів місцевої влади. Я впевнений в тому, що це все вигадки і спроби виправдатися нинішнім представникам влади за бездіяльність і за те, що фактично здали Крим. Я в цьому впевнений", - переконаний екс-президент.

Він каже, що сам очі бачив, як 23 лютого люди в Севастополі, які закінчили мітинг і йшли в центрі міста, обговорювали ситуацію, яка була в Києві. Також стверджує, що йому вдалося переговорити з цими людьми, які нібито хотіли знайти захисту у Росії.

"Також я зустрічався із главою адміністрації Яцубою і він сказав, що народ налаштований дуже рішуче, він теж був на цьому мітингу... Кримчани прийняли це рішення провести референдум, всі рішення, які були прийняті на референдумі, фактично це була відповідь на антидержавний переворот і спосіб захистити себе", - резюмував Янукович.

Далі він почав розповідати про листа, якого він написав президенту Росії Володимиру Путіну.

"Путіну я писав не листа, а звернення, таке ж як написав 22 лютого в Донецьку. Звернення до держав-гарантів підписання мирної угоди. Аналогічний лист я написав президенту Росії Путіну Володимиру Володимировичу, тільки різниця була в тому, що в цьому листі, в цьому зверненні я посилався не на мирну угоду, яка була підписана гарантами трьох держав, а на договір про дружбу і взаємодопомогу, який був між Україною і Росією. І я запропонував провести консультації згідно з положеннями цього договору, процедура була передбачена цим договором. Я вносив пропозицію розглянути питання про введення поліцейської миротворчої місії. Крім цього, я звернувся з другого питання до Путіна - проінформувати світову спільноту, про те, що сталося в Україні, тому що у мене не було можливості і можливості мої були дуже обмежені", - сказав він.