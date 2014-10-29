Тристоронні газові переговори затягнуться до ночі. Результат оголосять в четвер
22:30, 29 жовтня 2014Політика
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Переговори в тристоронньому форматі Україна-Росія-Європейський Союз ще тривають і, скоріше за все, будуть проходити до пізнього вечора середи.
Газові переговори в тристоронньому форматі ще тривають / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба віце-президента Європейської комісії Гюнтера Еттінгера.
"У зв'язку з цим прес-конференцію, яка повинна була відбутися сьогодні, скасовано", - йдеться в прес-релізі.
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Разом з тим, в повідомленні наголошується, що в разі досягнення домовленостей, прес-конференція відбудеться о 8.30 ранку четверга.
"Ми про це підтвердимо о сьомій годині ранку", - відзначають в ЄК.
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