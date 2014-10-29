Тристоронні газові переговори затягнуться до ночі. Результат оголосять в четвер

Про це повідомляє прес-служба віце-президента Європейської комісії Гюнтера Еттінгера.

"У зв'язку з цим прес-конференцію, яка повинна була відбутися сьогодні, скасовано", - йдеться в прес-релізі.

Читайте такожУ Єврокомісії сподіваються, що сьогоднішні газові переговори будуть останніми

Разом з тим, в повідомленні наголошується, що в разі досягнення домовленостей, прес-конференція відбудеться о 8.30 ранку четверга.

"Ми про це підтвердимо о сьомій годині ранку", - відзначають в ЄК.