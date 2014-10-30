"Свободівці" починають збиратися біля будівлі ЦВК (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, наразі на площі перед Центрвиборчкомом знаходиться майже 100 чоловік з партійними прапорами ВО «Свобода».

Тим часом, в ЦВК триває прийом протоколів з мокрими печатками від окружних виборчих комісій.

Читайте такожЦВК опрацювала вже 99,49% електронних протоколівСьогодні прийом протоколів розпочався з 107 виборчого округу Луганської області.

Очікується, що ЦВК сьогодні прийме приблизно 60 протоколів ОВК.