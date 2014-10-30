"Свободівці" починають збиратися біля будівлі ЦВК (фото)

12:06, 30 жовтня 2014
Політика
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Активісти ВО «Свобода» починають збиратися біля будівлі Центральної виборчої комісії.

Twitter @segodnya_online

Як передає кореспондент УНІАН, наразі на площі перед Центрвиборчкомом знаходиться майже 100 чоловік з партійними прапорами ВО «Свобода».

Тим часом, в ЦВК триває прийом протоколів з мокрими печатками від окружних виборчих комісій.

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Очікується, що ЦВК сьогодні прийме приблизно 60 протоколів ОВК.

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