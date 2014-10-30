"Свободівці" починають збиратися біля будівлі ЦВК (фото)
12:06, 30 жовтня 2014Політика
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Активісти ВО «Свобода» починають збиратися біля будівлі Центральної виборчої комісії.
Біля ЦВК близько 100 осіб з прапорами "Свобода" / Twitter @segodnya_online
Як передає кореспондент УНІАН, наразі на площі перед Центрвиборчкомом знаходиться майже 100 чоловік з партійними прапорами ВО «Свобода».
Тим часом, в ЦВК триває прийом протоколів з мокрими печатками від окружних виборчих комісій.
Читайте такожЦВК опрацювала вже 99,49% електронних протоколівСьогодні прийом протоколів розпочався з 107 виборчого округу Луганської області.
Очікується, що ЦВК сьогодні прийме приблизно 60 протоколів ОВК.
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