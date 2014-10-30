ЦВК очікує на нову партію протоколів, "Свобода" збирається пікетувати будівлю

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

Разом з тим, Центрвиборчкому залишилось порахувати всього піввідсотка електронних протоколів. Наразі опрацьовано 99,49%.

Як і раніше, 5-відсотковий бар'єр долають 6 партій: «Народний фронт» наразі має 22,16% голосів, «Блок Петра Порошенка» - 21,82%, “Самопоміч” - 10,99%, «Опозиційний блок» - 9,4%, Радикальна партія Ляшка - 7,44%, “Батьківщина” - 5,68%. “Свободі” для перемоги не вистачає 0,29%, наразі у них 4,71%.

Читайте також"Свобода" скаржиться на фальсифікації кремлівських агентів і планує мітинг під ЦВКТим часом охоронці будівлі ЦВК зараз посилено готуються до пікетування Центрвиборчкому партією “Свобода”. “Охорону будівлі значно підсилено. Правоохоронцям видали металеві щити, а технічні співробітники навісили замки на центральні ворота будівлі ЦВК”, - зазначили у прес-службі Комісії.