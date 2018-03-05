ЄС офіційно зняв санкції з Лукаш та Клюєва

Євросоюз ухвалив рішення продовжити на рік санкції проти Януковича і його соратників.

У понеділок, 5 березня, Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти екс-президента України Віктора Януковича і його соратників, одночасно знявши обмеження проти двох осіб - колишнього міністра юстиції України Януковича Олени Лукаш і нардепа Сергія Клюєва.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ради ЄС, пише Страна.uа.

Наголошується, що Рада ЄС продовжила до 6 березня 2019 року дію заморожування активів проти 13 осіб, "які вважаються відповідальними за незаконне привласнення державних коштів України або зловживання службовим становищем, що призвело до втрати державних коштів України".

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Як повідомляв УНІАН, у санкційному списку перебувають разом з Януковичем його син Олександр, екс-прем'єр Микола Азаров, колишній глава МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, екс-глава АП Андрій Клюєв, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-міністр енергетики Едуард Ставицький, екс-міністр освіти Дмитро Табачик, олігарх Сергій Курченко.