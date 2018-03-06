Адвокати Януковича надали суду текст його звернення до Путіна

У зверненні містилося прохання провести консультації щодо застосування миротворчої місії для врегулювання ситуації в Україні.

Адвокати обвинуваченого у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича надали суду текст його звернення до президента РФ Володимира Путіна від 1 березня 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, у тексті, який зачитав адвокат Віталій Сердюк, міститься прохання провести консультації щодо, зокрема, застосування миротворчої місії для врегулювання ситуації в Україні.

«Я звертаюсь до Вас, пане президенте, з пропозицією невідкладно провести двосторонні консультації згідно із статтею 7 Договору про дружбу і співробітництво між Україною та Російською Федерацією щодо надання допомоги для відновлення законності конституційного ладу в Україні та розгляду питання про можливість використання військової або поліцейської миротворчої місії», - наголосив Сердюк.

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Також Янукович просив невідкладно проінформувати дипломатичними каналами світове співтовариство про офіційну позицію легітимного президента України щодо «антиконституційного збройного державного перевороту» в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Оболонський райсуд Києва у справі про держзраду Януковича допитав колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.