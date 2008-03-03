Газпром передав Нафтогазу новий проект угоди

ВАТ "Газпром" сьогодні передало НАК "Нафтогаз України" новий проект угоди про розвиток російсько-українських відносин у газовій сфері.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Нафтогазу України».

"Сьогодні ми одержали проект угоди в новій редакції. Фахівці компанії наразі вивчають цей документ із метою узгодження позицій сторін", - сказав співрозмовник агентства.

Він також повідомив, що делегація "Нафтогазу України" до кінця поточного тижня вирушить до Москви для проведення чергового раунду переговорів із "Газпромом" про умови подальшої співпраці.

Перший проект угоди про розвиток відносин у газовій сфері, підготовлений російським «Газпромом» після зустрічі глав двох держав, було направлено українській стороні 14 лютого 2008 року.

Пізніше цей документ, опублікований у ЗМІ, піддали різкій критиці українські експерти та політики. "Нафтогаз України" також визнав запропонований "Газпромом" проект угоди неприйнятним і направив російській стороні свої пропозиції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 9.34 за київським часом ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» одержала телеграму від ВАТ «Газпром» із повідомленням про зниження поставок газу до України на 30 млн. куб. на добу.

Водночас у «Нафтогазі» уточнили, що скорочення поставок газу в такому обсязі не позначиться на українських споживачах.