У "Батьківщині" вважають, що президент не повинен брати участі в переговорах щодо коаліційної угоди
Ігор Луценко наголосив, що написання коаліційної угоди - справа депутатів, а не глави держави.
Кандидат у народні депутати від «Батьківщини» Ігор Луценко вважає, що президент України Петро Порошенко не повинен брати участі у переговорах щодо коаліційної угоди.
Про це він сказав сьогодні під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».
"Те, що президент, при всій нашій до нього повазі, починає писати якісь коаліційні угоди, - це абсолютно нездорова ситуація. Це справа депутатів. Неетично щось підсовувати депутатам і розповідати, як їм треба домовлятися. Він же зараз веде переговори від "Блоку Порошенка", а не ті, хто там обирався. Із Порошенком треба зустрічатися, щоб домовитися про коаліцію", - сказав Луценко.
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На його думку, наразі, зокрема, і через цю ситуацію є певні ризики. "Тому що є амбіції безпосередньо такої дуже енергійної людини, як Петро Порошенко, і такої не менш енергійної, як Арсеній Яценюк. І ми можемо повторити 2005-й рік", - сказав кандидат у депутати.
У свою чергу кандидат у народні депутати від партії «Блок Петра Порошенка» Олександр Черенко зауважив, що на сьогодні офіційно коаліційні переговори ще не ведуться. "Так, президент зустрічається з різними політиками", - додав він.
На його думку, політичні сили мають визначити своїх "переговірників". Зокрема, «Блок Петра Порошенка» своїх має визначити 31 жовтня.
Водночас кандидат у народні депутати від партії «Об’єднання «Самопоміч» Вікторія Войціцька наголосила, що у першу чергу необхідно було визначитися із колом "переговірників" та основними пропозиціями.
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Крім того, кандидат в народні депутати від партії «Народний фронт» Сергій Висоцький зазначив, що представники партій мають провести переговори і "усі зрозуміють, що одне без одного нікуди подітися не можна". "Тому що з "Опозиційним блоком" ніхто не ризикне нічого робити. Це відразу мінус... для партії, яка піде на взаємовідносини з цими хлопцями", - сказав він і додав, що збори їхньої майбутньої фракції відбудуться, скоріш за все, 3 листопада.
Також він відзначив, що наразі одне з принципових питань - це "розподіл повноважень і відповідальність Кабінету міністрів".